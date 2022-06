Le GORNA Neuwiller-lès-Saverne Neuwiller-lès-Saverne Catégories d’évènement: 67330

2022-09-23 14:00:00 – 2022-09-23 15:00:00

Neuwiller-lès-Saverne 67330 Dans le cadre des animations estivale, l’office du tourisme de Hanau-la Petite-Pierre organise une sortie au GORNA.

Présentation du centre de soins sur sentier pédagogique et Questions/Réponses avec un soigneur animalier

Rendez-vous devant le centre animalier

Dans le cadre des animations estivale, l'office du tourisme de Hanau-la Petite-Pierre organise une sortie au GORNA.

Présentation du centre de soins sur sentier pédagogique et Questions/Réponses avec un soigneur animalier

Rendez-vous devant le centre animalier

Sortie gratuite – inscription obligatoire à l'Office du Tourisme (maximum 10 pers)

Présentation du centre de soins sur sentier pédagogique et Questions/Réponses avec un soigneur animalier

Rendez-vous devant le centre animalier

Neuwiller-lès-Saverne

