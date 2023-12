Cet évènement est passé SORTIE NATURE, À LA DÉCOUVERTE DU MARAIS COMMUNAL DE LAIROUX Le Gorgeais Lairoux Catégories d’Évènement: Lairoux

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-03-08 14:00:00

fin : 2023-03-08 17:00:00 A la découverte du Marais communal de LAIROUX.

Vous assisterez à une présentation des communaux au Pôle des Espaces naturels du Marais poitevin à Saint-Denis-du-Payré suivie d’une balade à la découverte de la faune du communal de Lairoux : Héron pourpré, Cigogne blanche, Milan noir, Vanneau huppé…

Sortie proposée en partenariat avec la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral et le Parc Naturel Régional du Marais poitevin. .

Le Gorgeais

Lairoux 85400 Vendée Pays de la Loire

