Paris

Le Gömböc, du concept à l'application : une forme mathématique géniale Centre Pompidou, 17 avril 2023

de 19h00 à 21h00

gratuit

La Bpi organise une rencontre sur le Gömböc, un objet mathématique exceptionnel, et vous invite à venir en découvrir un dans les espaces de la bibliothèque ! Le Gömböc est le premier exemple physique d’un objet homogène tridimensionnel convexe comportant un unique point d’équilibre stable et un unique point d’équilibre instable (mono-monostatique). Posé sur une surface plane, il revient toujours à la même position. Un objet possédant cette propriété n’a jamais été observé dans la nature.

Inventé en 2006 par le mathématicien hongrois Gábor Domokos et l’ingénieur Péter Várkonyi, le Gömböc s’inscrit aussi dans une longue tradition d’objets mathématiques, révélateurs de l’ingéniosité humaine et de sa créativité. Ces recherches sur les formes motivent aujourd’hui des innovations technologiques et médicales.

Pour fêter l’arrivée d’un Gömböc, la bibliothèque propose une discussion autour de son invention, de son histoire et de ses applications, puis une découverte de l’objet dans les espaces de la bibliothèque. Rendez-vous le 17 avril à 19h, dans la Petite salle du Centre Pompidou (Niveau -1). Avec Gábor Domokos, mathématicien et ingénieur, inventeur du Gömböc

Avec Gábor Domokos, mathématicien et ingénieur, inventeur du Gömböc

Roger Mansuy, mathématicien, enseignant en classes préparatoires

Centre Pompidou
Place Georges-Pompidou
75004 Paris

© István Oravecz

