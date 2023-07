Lacoste Ladies Open de France 2023 Le Golf Barrière Deauville Saint-Arnoult Catégories d’Évènement: Calvados

Saint-Arnoult Lacoste Ladies Open de France 2023 Le Golf Barrière Deauville Saint-Arnoult, 27 septembre 2023, Saint-Arnoult. Lacoste Ladies Open de France 2023 27 septembre – 1 octobre Le Golf Barrière Deauville Entrée libre et gratuite Lacoste Ladies Open de France : retour à Deauville en 2023 Le Lacoste Open de France est l’un des plus grands tournois de golf du ladies European Tour. Il s’agit d’une épreuve officielle qui compte pour l’Ordre du Mérite européen, le classement mondial est également qualificatif pour les Jeux Olympiques. Tournoi crée en 1987 par la Fédération Française de Golf. Depuis 2022, il se déroule sur le prestigieux golf du Barrière de Deauville. Lors de l’édition 2022,108 joueuses professionnelles de 25 nationalités et des 5 continents ont participé à la compétition qui a rassemblé 6 500 spectateurs sur la semaine. Les meilleures joueuses européennes se retrouveront cette année du 28 au 30 septembre 2023 et fouleront les fairways du Parcours Diane Barrière du Golf Barrière Deauville pour disputer la 33e édition de ce tournoi unique. Au programme : une semaine de compétition Mercredi 27 septembre 2023 : Pro Am Richard Mille

Du jeudi 28 au samedi 30 septembre 2023 : tournoi

Dimanche 1er octobre 2023 : 4ème tour Abeille Assurances Golf Trophy Le Golf Barrière Deauville Le Mont Canisy Saint-Arnoult 14800 Calvados Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.opendefrancefeminin.fr/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

