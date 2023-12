Le Glorieux et le Maudit : deux destins Bibliothèque historique de la Ville de Paris (BHVP) Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Le Glorieux et le Maudit : deux destins Bibliothèque historique de la Ville de Paris (BHVP) Paris, 12 janvier 2024, Paris. Le vendredi 12 janvier 2024

de 19h00 à 20h00

.Tout public. gratuit

« Joie profonde de découvrir un écrivain hors norme, oublié injustement, dont la vie, le courage bouleversent dans ce récit intense et factuel. Je souhaite vivement que ce livre soit lu, qu’on connaisse Jean Desbordes. » Annie Ernaux, Prix Nobel. Conférence-lecture d’Olivier Charneux auteur du roman documenté « Le Glorieux et le

Maudit : Jean Cocteau-Jean Desbordes : deux destins » (Seuil) où il

retrace le parcours de ces deux écrivains amants durant sept ans et

leur parcours divergeant pendant l’occupation. Desbordes deviendra un

grand résistant torturé à mort sans parler par la milice

française tandis que Cocteau côtoiera les occupants. Un nouveau

regard sur Cocteau et la réhabilitation de Desbordes, une figure injustement

oubliée de l’histoire littéraire et de l’Histoire tout court. Une partie de

leur correspondance est consultable dans le Fonds Cocteau de la BHVP. Des

extraits de son livre seront lus par l’auteur. Bibliothèque historique de la Ville de Paris (BHVP) 24 rue Pavée 75004 Paris Contact :

