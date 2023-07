Découvertes culturelles et sportives à la montagne Le Gîte du Mont Garde CHEMIN DES GRAVIERES 05700 TRESCLEOUX Trescléoux Catégories d’Évènement: Hautes-Alpes

Trescléoux Découvertes culturelles et sportives à la montagne Le Gîte du Mont Garde CHEMIN DES GRAVIERES 05700 TRESCLEOUX Trescléoux, 24 juillet 2023, Trescléoux. Découvertes culturelles et sportives à la montagne 24 – 28 juillet Le Gîte du Mont Garde CHEMIN DES GRAVIERES 05700 TRESCLEOUX 80 – Elaboration du séjour avec les jeunes : choix des activités selon le budget et le cahier des charges, échanges et concertation, contact des professionnels pour réservation, mise en place des menus, gestion de l’économat, vie quotidienne

– Découverte des sports de montagne et des activités traditionnelles de montagne : randonnée, kayak, visite de ferme, de fromagerie, … suivant la concertation. Le Gîte du Mont Garde CHEMIN DES GRAVIERES 05700 TRESCLEOUX chemin des Gravières 05700 RESCLEOUX Trescléoux 05700 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « amiqsiegesocial@orange.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://amiqcsc.over-blog.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails
Age min 12
Age max 16

