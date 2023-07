Le Gîte de la Minoterie Le Gîte de la Minoterie Rocheservière Catégories d’Évènement: Rocheservière

Vendée Le Gîte de la Minoterie Le Gîte de la Minoterie Rocheservière, 16 septembre 2023, Rocheservière. Le Gîte de la Minoterie 16 et 17 septembre Le Gîte de la Minoterie Au rendez-vous : exposants et créateurs locaux. Retrouvez un point de restauration sur place. Le Gîte de la Minoterie 11, la Surière à Rocheservière Rocheservière 85620 Vendée Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 Gite de la Minoterie, Terres de Montaigu Détails Catégories d’Évènement: Rocheservière, Vendée Autres Lieu Le Gîte de la Minoterie Adresse 11, la Surière à Rocheservière Ville Rocheservière Departement Vendée Age max 99 Lieu Ville Le Gîte de la Minoterie Rocheservière

Le Gîte de la Minoterie Rocheservière Vendée https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rocheserviere/