Visite libre des fontaines de la Minerie et du Lavarie avec son lavoir Le Girouard Le Girouard Catégories d’Évènement: Le Girouard

Vendée Visite libre des fontaines de la Minerie et du Lavarie avec son lavoir Le Girouard Le Girouard, 16 septembre 2023, Le Girouard. Visite libre des fontaines de la Minerie et du Lavarie avec son lavoir 16 et 17 septembre Le Girouard Visite libre des fontaines de la Minerie et du Lavarie avec son lavoir sur le parcours pédagogique du P’tit Val Gaillard.

Jeu de piste pour enfants : chasse au trésor pour les 3-5 ans et enquête pour les 6-10 ans. Départ du château Gaillard – durée du parcours : environ 1h (dernier départ 1 heure avant fermeture). Le Girouard 85150 LE GIROUARD Le Girouard 85150 La Rabatelière Vendée Pays de la Loire 02 51 46 61 56 Parking à proximité Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00 © Mairie du Girouard Détails Catégories d’Évènement: Le Girouard, Vendée Autres Lieu Le Girouard Adresse 85150 LE GIROUARD Ville Le Girouard Departement Vendée Age max 99 Lieu Ville Le Girouard Le Girouard

Le Girouard Le Girouard Vendée https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le girouard/