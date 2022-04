Le girly’s enduro vtt Saint-Étienne-sur-Usson Saint-Étienne-sur-Usson Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme

Saint-Étienne-sur-Usson

Le girly’s enduro vtt Saint-Étienne-sur-Usson, 3 avril 2022, Saint-Étienne-sur-Usson. Le girly’s enduro vtt Saint-Étienne-sur-Usson

2022-04-03 09:00:00 09:00:00 – 2022-04-03 16:00:00 16:00:00

Saint-Étienne-sur-Usson Puy-de-Dôme Saint-Étienne-sur-Usson Le girly’s enduro est un événement d’enduro vtt dédié aux femmes de 14 à 77 ans. Il a pour but de faire découvrir comment se déroule une journée d’enduro vtt. Il est ouvert à tout type de participante, de la débutante à la plus confirmée. issoiremountainbike@gmail.com +33 6 50 57 26 50 Saint-Étienne-sur-Usson

