Le Giornate del cinema muto, sélection du festival de Pordenone 2022 Fondation Jérôme Seydoux-Pathé, 19 octobre 2022, Paris.

Du mercredi 19 octobre 2022 au mardi 01 novembre 2022 :

. payant Tarif plein : 7€ Tarif réduit : 5,50 € Tarif partenaire : 4€ Tarif réduit (- de 14 ans) : 4,50 € Achat des billets sur place et en ligne.

Le Gionarte del cinema muto de Pordenone est le festival de référence en matière de cinéma muet. Il propose chaque année une importante programmation de films en provenance du monde entier, qui plus est admirablement accompagnés par les meilleurs musiciens et compositeurs. Depuis quelques années, la Fondation Jérôme Seydoux-Pathé est fière de pouvoir proposer au public parisien une sélection de films programmés lors de ces inestimables Gionarte.

« C’est une erreur de prétendre que quiconque peut vivre sans une certaine forme d’enchantement »

Anita Loos

Cette année, la sélection met à l’honneur l’actrice Norma Talmadge dont l’œuvre n’a pas toujours été accessible. Grâce à leur partenariat, la Library of Congress et Cohen Media sont aujourd’hui en mesure de présenter quelques-uns de ses films, offrant un éventail de ses capacités et de son talent d’actrice, de ses débuts à la Vitagraph jusqu’à ce qu’elle devienne une des stars les plus acclamées d’Hollywood. En plus de trois courts-métrages datant de 1912-1913, nous présentons l’émouvant The Lady de Frank Borzage (1925), The Sign on the Door d’Herbert Brenon (1921) et Graustark de Dimitri Buchowetzki (1925) . Ce dernier film s’inscrit également dans la programmation « Ruritania », terme emprunté à Anthony Hope et à son roman Le Prisonnier de Zenda (1894) et désignant les royaumes mythiques des Balkans. Cette proposition regroupe des drames, des comédies et des parodies comme le réjouissant Hans Kungl. Höghet shinglar / Majestät schneidet Bubiköpfe du suédois Ragnar Hyltén-Cavallius (1928), le frénétique Den Sorte Kansler d’August Blom (1921), ou encore Sui gradini del trono d’Ubaldo Maria del Colle (1912) dont l’intrigue se déroule dans le royaume mythique de Silistrie.

La sélection témoigne aussi des dernières redécouvertes et restaurations émanant des archives de film. Le Eye Filmmuseum propose Just Around the Corner (1921), un des trois films réalisés par la prolifique scénariste Frances Marion. Profazione d’Eugenio Perego (1924) a été restauré par la Cineteca del Friuli et le Filmmuseum de Riga présente Lāčplēsis d’Aleksandrs Rusteiķis (1930), première adaptation cinématographique de la légende de Lāčplēsis « le tueur d’ours », héros qui utilise sa force surnaturelle pour venir en aide et protéger son peuple.

Un grand merci à Jay Weissberg pour cette réjouissante proposition !

Toutes les séances sont accompagnées par les pianistes issus de la classe d’improvisation de Jean-François Zygel (CNSMDP).

« Hans kungl. Höghet shinglar / Majestät schneidet Bubiköpfe », Ragnar Hyltén-Cavallius, 1928 © Droits réservés