Le geste quotidien amenant à la danse Bibliothèque André Malraux Paris, 25 novembre 2023, Paris.

Le samedi 25 novembre 2023

de 16h00 à 17h30

.Tout public. gratuit

Venez assister à cette conférence dansée menée par Vincent Lenfant, professeur de culture chorégraphique au Conservatoire Jean-Philippe Rameau.

Nous nous mouvons tous les jours, pour nous déplacer, pour manger, pour boire, etc. Tous ces gestes répondent à des besoins vitaux et à des fonctions utilitaires. Bref, ils ont un but, ils agissent sur nous ou notre environnement. Qu’en est-il du mouvement dansé ? Bon nombre de danses reprennent des gestes issus du quotidien et du travail et la danse est une pratique pleinement intégrée dans la société.

Le conférence sera illustrée par des démonstrations de Vincent Lenfant.

Vincent Lenfant se forme d’abord à la danse classique et découvre la danse contemporaine, au Conservatoire national supérieur de musique et de danse (CNSMD) de Lyon, vers laquelle il s’oriente par la suite. Il décide de compléter sa formation « pratique » avec une formation universitaire, plus théorique, axée sur l’histoire, l’esthétique et l’anthropologie de la danse. Il s’intéresse notamment aux questions concernant la transmission des œuvres chorégraphiques, à leurs histoires et interprétations ainsi qu’à l’analyse du mouvement et se forme également à la cinétographie Laban au CNSMD de Paris.

Bibliothèque André Malraux 112 rue de Rennes 75006 Paris

