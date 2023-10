Villes en Scène > Concert « Estampes baroques » Le Géricault Mortain-Bocage, 12 janvier 2024, Mortain-Bocage.

Mortain-Bocage,Manche

Concert et dessin – Orchestre Régional de Normandie.

Un projet original qui associe les musiciens de l’Orchestre régional de Normandie et le dessinateur Éric Cartier.

Ce programme offre un dialogue entre l’Italie et l’Allemagne baroques. Avec ses célèbres Quatre saisons, Vivaldi raconte le cycle et l’alternance des saisons dans des pièces virtuoses, qui prennent la forme de concertos pour un instrument soliste, ici le violon, et contrastent avec le concerto grosso de J.-S. Bach.

À la musique de Vivaldi et de Bach est associée la création visuelle et graphique d’Éric Cartier, qui traduira, en direct et en dessins, les œuvres interprétées par les musiciens de l’Orchestre régional de Normandie. Il donnera lui aussi vie aux partitions de Vivaldi et de Bach en dessinant ce que la musique lui évoque dans l’instant, pour un concert tant musical que visuel..

2024-01-12 20:30:00 fin : 2024-01-12 . .

Le Géricault Mortain

Mortain-Bocage 50140 Manche Normandie



Concert and drawing – Orchestre Régional de Normandie.

An original project that brings together the musicians of the Orchestre Régional de Normandie and cartoonist Éric Cartier.

This program offers a dialogue between Baroque Italy and Germany. With his famous Four Seasons, Vivaldi recounts the cycle and alternation of the seasons in virtuoso pieces, which take the form of concertos for a solo instrument, in this case the violin, and contrast with J.-S. Bach?s concerto grosso.

The music of Vivaldi and Bach will be accompanied by the visual and graphic creations of Éric Cartier, who will translate, live and in drawings, the works performed by the musicians of the Orchestre régional de Normandie. He too will bring the scores of Vivaldi and Bach to life, drawing what the music evokes in him at the time, for a concert that is as much musical as it is visual.

Concierto y dibujo – Orchestre Régional de Normandie.

Un proyecto original que reúne a los músicos de la Orquesta Regional de Normandía y al artista Éric Cartier.

Este programa propone un diálogo entre la Italia barroca y Alemania. Con sus famosas Cuatro estaciones, Vivaldi narra el ciclo y la alternancia de las estaciones en piezas virtuosas que adoptan la forma de conciertos para un instrumento solista, en este caso el violín, y contrastan con el concerto grosso de J.S. Bach.

La música de Vivaldi y Bach estará acompañada por las creaciones visuales y gráficas de Éric Cartier, que traducirá, en directo y en dibujos, las obras interpretadas por los músicos de la Orquesta regional de Normandía. También dará vida a las partituras de Vivaldi y Bach dibujando lo que la música le evoca en ese momento, para un concierto tan musical como visual.

Konzert und Zeichnen – Orchestre Régional de Normandie.

Ein originelles Projekt, das die Musiker des Orchestre Régional de Normandie und den Zeichner Éric Cartier zusammenbringt.

Dieses Programm bietet einen Dialog zwischen dem barocken Italien und Deutschland. Mit seinen berühmten Vier Jahreszeiten erzählt Vivaldi vom Zyklus und dem Wechsel der Jahreszeiten in virtuosen Stücken, die die Form von Konzerten für ein Soloinstrument, in diesem Fall die Violine, annehmen und mit dem Concerto grosso von J.-S. Bach kontrastieren.

Die Musik von Vivaldi und Bach wird mit der visuellen und grafischen Kreation von Eric Cartier verbunden, der die von den Musikern des Orchestre régional de Normandie gespielten Werke live und in Zeichnungen umsetzt. Er wird die Partituren von Vivaldi und Bach zum Leben erwecken, indem er zeichnet, was die Musik im Augenblick in ihm auslöst, für ein musikalisches und visuelles Konzert.

Mise à jour le 2023-10-16 par Normandie Tourisme / Attitude Manche