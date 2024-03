Le Géoparc s’invite à Saint-Céré Saint-Céré, jeudi 23 mai 2024.

Projection du film Résonances Rupestres de Marc Azéma et exposition photos de Rémi Flament à voir tout le mois de mai.à la médiathèque de Saint-Céré, un événement Cultive ta science ! , avec la bibliothèque Départementale du Lot et le Carrefour des Sciences et des Arts.

Infos >> www.saint-cere.fr

Début : 2024-05-23 18:30:00

fin : 2024-05-23 20:30:00

Auditorium

Saint-Céré 46400 Lot Occitanie

