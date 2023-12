Le genre en tradutction Bibliothèque Gaston-Miron (BSN Niveau 1) Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Venez assister à cette table-ronde portant sur le genre dans la traduction, avec Sherry Simon, Corinne Oster et Myriam Suchet. Cette discussion se veut comme une navigation entre mots justes et injustes afin d’explorer les enjeux de la traduction, notamment à travers la question du genre. Cette rencontre est proposée à l’occasion de la parution récente de deux ouvrages de Sherry Simon : »Le genre en traduction » (version française de Corinne Oster) aux éditions Artois Presses Université, ainsi que de »Promenades polyglottes. Le mont Royal et ses langues » dans la collection Photons du laboratoire de recherches FIGURA de l’Université du Québec à Montréal. La rencontre sera suivie d’une séance de dédicaces, grâce à la complicité de la Librairie du Québec. Corinne Oster est professeure de traduction à l’Université de Lille.

Sherry Simon est professeure émérite de l’Université Concordia (Montréal).

Bibliothèque Gaston-Miron (BSN Niveau 1) 8 avenue Saint-Mandé 75012 Paris

