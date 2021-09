Lille Palais des Beaux-Arts de Lille Lille, Nord “Le genre du capital : comment la famille reproduit les inégalités” (La Découverte) par Céline Bessière et Sibylle Gollac Palais des Beaux-Arts de Lille Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

“Le genre du capital : comment la famille reproduit les inégalités” (La Découverte) par Céline Bessière et Sibylle Gollac Palais des Beaux-Arts de Lille, 22 novembre 2021, Lille. “Le genre du capital : comment la famille reproduit les inégalités” (La Découverte) par Céline Bessière et Sibylle Gollac

Palais des Beaux-Arts de Lille, le lundi 22 novembre à 17:30

Le droit français s’est profondément modifié depuis la seconde partie du XXe siècle, révisant les règles de succession et les principes du divorce en neutralisant les « effets de genre » pour aller vers une égalité entre hommes et femmes. Et pourtant, lors des partages patrimoniaux, la position des femmes au sein des familles – filles, mères ou sœurs – est systématiquement défavorable surtout lorsque la transmission d’une entreprise est en jeu. De même la répartition des biens lors des divorces, minorent toujours la part des épouses et ce qui leur revient. Fruit de vingt ans de recherches, ce livre montre que « le capital a un genre ». À partir d’une enquête de terrain avec le concours des notaires et des avocats, les auteures analysent comment les mécanismes de contrôle et de distribution du capital, s’ils varient selon les classes sociales, aboutissent toujours à la dépossession des femmes. Il soulève une question peu mise à jour : comment le droit – aussi neutres ses règles soient-elles – finit par basculer du côté de l’appropriation masculine du capital.

Gratuit. Entrée libre sans réservation

Ce livre montre, à partir d’une enquête de terrain, comment les mécanismes de contrôle et de distribution du capital aboutissent à la dépossession des femmes. Palais des Beaux-Arts de Lille Rue de Valmy Lille Lille-Centre Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-22T17:30:00 2021-11-22T19:30:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu Palais des Beaux-Arts de Lille Adresse Rue de Valmy Ville Lille lieuville Palais des Beaux-Arts de Lille Lille