LE GÉNIE MILITAIRE, TOUT UN JEU ! DE 1602 À 1918 Angers Angers Catégories d’évènement: Angers

Maine-et-Loire

LE GÉNIE MILITAIRE, TOUT UN JEU ! DE 1602 À 1918 Angers, 14 mai 2022, Angers. LE GÉNIE MILITAIRE, TOUT UN JEU ! DE 1602 À 1918 Musée du Génie 106, Rue Eblé Angers

2022-05-14 – 2022-05-14 Musée du Génie 106, Rue Eblé

Angers Maine-et-Loire Le Musée du génie propose une exposition qui vise à présenter les missions du génie militaire. museedugeniemilitaire@orange.fr +33 2 41 24 83 16 https://www.musee-du-genie-angers.fr/ Le Musée du génie propose une exposition qui vise à présenter les missions du génie militaire. Musée du Génie 106, Rue Eblé Angers

dernière mise à jour : 2022-04-18 par

Détails Catégories d’évènement: Angers, Maine-et-Loire Autres Lieu Angers Adresse Musée du Génie 106, Rue Eblé Ville Angers lieuville Musée du Génie 106, Rue Eblé Angers Departement Maine-et-Loire

Angers Angers Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/angers/

LE GÉNIE MILITAIRE, TOUT UN JEU ! DE 1602 À 1918 Angers 2022-05-14 was last modified: by LE GÉNIE MILITAIRE, TOUT UN JEU ! DE 1602 À 1918 Angers Angers 14 mai 2022 angers maine-et-loire

Angers Maine-et-Loire