Le Génie du Dessin : une nouvelle édition à découvrir ! La Galerie du Génie de la Bastille, 5 avril 2022, Parisème arrondissement. Du 5 au 10 avril 2022, la Galerie du Génie de la Bastille présente la nouvelle édition du Génie du Dessin, une exposition collective des artistes de l’association et artistes invités.

Date et horaire exacts : Du mardi 05 avril 2022 au dimanche 10 avril 2022 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 14h00 à 20h00

gratuit La diversité des inspirations, leur confrontation, offrira l’intérêt de parcourir une variété des pensées et pratiques artistiques d’aujourd’hui. Dans cette tendance du monde du dessin contemporain, il est seulement question de la singularité de l’œuvre. Nous reprenons un des thèmes de Drawing Now 2022 : « UN LIEU OÙ LE DESSIN TESTE SES LIMITES ». VERNISSAGE LE JEUDI 7 AVRIL À PARTIR DE 18H LES ARTISTES : ARYSQUE

MARIE-JEANNE AVGERINOS

MARIE BARBÉ

FRANCK BERTRAN

COLETTE BIRAMBO

CHRISTIANE BLANC

FRANÇOIS BOSSIÈRE

PASCALE CARRIER

JULIA POLAK CHEVALLIER

CORINE SYLVIA CONGIU

CHRISTIANE DUJON

EDITH HOF

CATHERINE JONVILLE

JEAN-JACQUES LAPOIRIE

SUZANNE LARRIEU

SYLVIE MAYER

RAINER NEGRELLI

DANIEL NIKOLIC

PASSWORD YELTES

ANNE PATERNOSTRE

POLSKA

CLARA SCHNEIDER

XECON UDDIN

LOUIS-MICHEL DE VAULCHIER

VEROG La Galerie du Génie de la Bastille 126, Rue de Charonne Parisème arrondissement 75011 Contact : http://www.legeniedelabastille.com/evenement/genie-dessin-2022/ 0626572836 coordinateurgeniebastille@gmail.com https://www.facebook.com/lagaleriedugenie https://twitter.com/GenieDLBastille http://www.legeniedelabastille.com/evenement/genie-dessin-2022/

La Galerie du Génie de la Bastille Le Génie du Dessin 2022

