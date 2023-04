Le génie du dessin 2023 La galerie du Génie de la Bastille Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Le génie du dessin 2023 La galerie du Génie de la Bastille, 4 avril 2023, Paris. Du mardi 04 avril 2023 au dimanche 09 avril 2023 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 14h00 à 20h00

.Tout public. gratuit

Du 4 au 9 avril, la Galerie du Génie présente la nouvelle édition du Génie du Dessin, exposition collective des artistes de l’association intitulée « Traceur de possibles ». Les artistes du Génie sont partie prenante de la diversité des pensées et pratiques contemporaines. Le dessin est-il une pratique préparatoire ou exploratoire ? Traceur de possibles Le dessin peut se pratiquer quasiment sans contrainte matérielle, avec des outils et supports courants que tout le monde possède. Certains artistes aboutissent à un accomplissement en se contentant de ces moyens, pour d’autres il préfigure ou évoque d’autres médiums plus encombrants. LES ARTISTES : ARySQUE / Marie-Jeanne Avgerinos / Franck Bertran / François Bossière / Pascale Carrier / CEHEL / Jean Chazy / Corine Sylvia Congiu / Do Delaunay / Christiane Dujon / Sylvette Gassan / Christophe Gibourg / Lino De Giuli / Philippe Jacquard / Solange Jungers / Jean-Jacques Lapoirie / Suzanne Larrieu / Philippe Monnet / Anne Poitrenaud / POLSKA / Joëlle Possémé / Carol Riu / VEROG > Vernissage – Jeudi 6 avril à partir de 18h > Intervention poétique – Vendredi 7 avril à partir de 18h Sandrine de Géa, jeu de voix Félix Giudicelli, accompagnement musical au bouzouki et panduri Malalasoa, lecture Pour en savoir plus sur l’exposition La galerie du Génie de la Bastille 126 rue de Charonne 75011 Paris Contact : https://www.legeniedelabastille.com/ 06 26 57 28 36 coordinateurgeniebastille@gmail.com https://www.facebook.com/genie.labastille/ https://www.facebook.com/genie.labastille/ https://www.legeniedelabastille.com/evenement/le-genie-du-dessin-2023/

Le Génie de la Bastille Affiche Le Génie du Dessin 2023

