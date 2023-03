Le génie des plantes Aumeville-Lestre Aumeville-Lestre Catégories d’Évènement: Aumeville-Lestre

2023-05-27 15:00:00 – 2023-05-27 17:00:00

Manche Aumeville-Lestre Pour lutter contre les intempéries, repousser leurs agresseurs (plantes concurrentes, animaux), et assurer la survie de leur espèce, les plantes doivent développer toute leur ingéniosité. Cette sortie vous permettra de connaître leurs astuces pour s’adapter à leur environnement. Gratuit. Organisé par le conseil départemental de la Manche. inscription obligatoire au 02 33 46 37 06 Pour lutter contre les intempéries, repousser leurs agresseurs (plantes concurrentes, animaux), et assurer la survie de leur espèce, les plantes doivent développer toute leur ingéniosité. Cette sortie vous permettra de connaître leurs astuces pour s’adapter à leur environnement. Gratuit. Organisé par le conseil départemental de la Manche. inscription obligatoire au 02 33 46 37 06 Aumeville-Lestre

