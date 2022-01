Le génie des modestes Esteville Esteville Catégories d’évènement: Esteville

Seine-Maritime

Le génie des modestes Esteville, 1 avril 2022, Esteville. Le génie des modestes Route d’Emmaus Centre Abbé Pierre – Emmaüs Esteville

2022-04-01 10:00:00 10:00:00 – 2022-06-30 18:00:00 18:00:00 Route d’Emmaus Centre Abbé Pierre – Emmaüs

Esteville Seine-Maritime Esteville Exposition dans la filiation de l'art brut qui présente des œuvres de créateurs singuliers sélectionnés par la Halle Saint Pierre. A la suite de Jean Dubuffet et en cohérence avec la simplicité prônée par l'abbé Pierre, le Génie des modestes témoigne que les modestes ont du génie, à Emmaüs comme ailleurs.

+33 2 35 23 87 76 http://www.centre-abbe-pierre-emmaus.org/

