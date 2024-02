« Le Génie des boites » par la Cie Azimuth Salle de l’Oseraie, Fayl-Billot Fayl-Billot, mercredi 22 mai 2024.

« Le Génie des boites » par la Cie Azimuth C’est une histoire d’amitié entre 5 camarades d’école issus de quartiers différents et qui ensemble à la rencontre de leur propre chemin guidés par une grand-mère qui manie le mystère et la magie. Mercredi 22 mai, 14h00 Salle de l’Oseraie, Fayl-Billot Entrée libre

Début : 2024-05-22T14:00:00+02:00 – 2024-05-22T15:00:00+02:00

Fin : 2024-05-22T14:00:00+02:00 – 2024-05-22T15:00:00+02:00

Dans le cadre de la saison culturelle de la Médiathèque départementale de la Haute-Marne, service Département, la médiathèque de Fayl-Billot présente ce spectacle pour enfants.

De retour sur le lieu de son enfance, Alice se souvient…

« A l’intérieur des boîtes, se trouve le bien le plus précieux qu’un être humain puisse jamais posséder ». C’est ainsi que Mémé Lodie, « grand-mère d’occasion » à la sagesse pleine de folie, lui a livré autrefois le secret des boîtes. Accompagnée de Maxence, Anna, Ahmed et Khadija, Alice s’est alors lancée dans une aventure rocambolesque qui amènera chacun à trouver « sa » boîte.

Les cinq enfants découvriront à l’issu de cette quête le « génie » qui loge à l’intérieur de chacune d’elles. Il s’agit d’une sorte de don qu’il faut comprendre et apprivoiser.

A partir de 7 ans – 55 min

Salle de l’Oseraie, Fayl-Billot 1 grande rue, 52500 FAYL-BILLOT Fayl-Billot 52500 Fayl-Billot Haute-Marne Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03 25 84 00 21 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque-fb@ccsavoirfaire.fr »}]

@Laura Nembrini