Le Génie des Arbres Tantonville, 24 septembre 2021, Tantonville.

Le Génie des Arbres

Tantonville, le vendredi 24 septembre à 20:00

**Projection débat du film Le Génie des Arbres, réalisé par de Emmanuelle Nobecourt (52 minutes).** La projection sera suivie par une discussion avec Marc Buée et Pascal Frey, Directeurs de Recherche à l’Inrae Grand Est. Depuis près de 400 millions d’années, les arbres ont su développer des capacités d’adaptation exceptionnelles, qui leur ont permis de vivre sous des climats et dans les environnements les plus hostiles. En s’appuyant sur les découvertes scientifiques les plus récentes, ce film nous entraîne dans un voyage de l’échelle moléculaire jusqu’à l’échelle planétaire, à la découverte des superpouvoirs de l’arbre. Hypersensibles et ultra connectés, en constante interaction avec leur environnement, ils sont un modèle de résilience, d’équilibre énergétique et de gestion des ressources dont nous avons beaucoup à apprendre. Car il y a urgence. Si la science met en lumière le rôle inestimable des arbres dans l’équilibre de notre planète, elle souligne aussi leur très grande fragilité face à la rapidité du changement climatique. Ils sont pourtant nos meilleurs alliés pour préserver la vie sur terre. Selon les mesures gouvernementales, merci de vous munir d’un Pass Sanitaire. Informations et contact : [https://sciencesenlumiere.cnrs.fr/](https://sciencesenlumiere.cnrs.fr/) contact@sciencesenlumiere.fr

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Un événement Sciences en Lumière coorganisé par l’Université de Lorraine et le CNRS Délégation Centre-Est. En partenariat avec le Foyer Rural de Tantonville.

Tantonville 1 Place des Anciens Combattants 54116 Tantonville Meurthe-et-Moselle



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-24T20:00:00 2021-09-24T22:00:00