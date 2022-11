Le Génie de la Photo 2022 La Galerie du Génie de la Bastille Parisème arrondissement Catégories d’évènement: île de France

Parisème arrondissement

Le Génie de la Photo 2022 La Galerie du Génie de la Bastille, 15 novembre 2022, Parisème arrondissement. Du mardi 15 novembre 2022 au dimanche 27 novembre 2022 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 14h00 à 20h00

. gratuit Exposition ouverte du mardi au dimanche de 14h à 20h Du 15 au 27 novembre 2022, la Galerie du Génie de la Bastille présente l’exposition collective des artistes du Génie et artistes invités, « Le Génie de la Photo ». Entre Photo Days et Paris Photo, le Génie de la Bastille propose un dialogue entre photo et travail plastique, mis en lumière par l’exposition du travail de 17 photographes et plasticiens sur la thématique du « SENS ». Cet événement biennal donne à voir une variété de connexions entre la photo et le champs des Arts visuels. VERNISSAGE – Jeudi 17 novembre dès 18h Les artistes Sophie Déprez Christophe Gibourg Corine Sylvia Congiu Do Delaunay France Noëlle Pellecer Gil Fornet Henri-Alain Ségalen Jean Chazy Laurence Toussaint Marko Brajovic Mee-Young Arkim Nicolette Moya Plaf Séverine Hettinger Simonetta Parisi Vincent Carpentier Xecon Uddin La Galerie du Génie de la Bastille 126, Rue de Charonne 75011 Parisème arrondissement Contact : https://www.legeniedelabastille.com/evenement/genie-de-la-photo-2022/ 0626572836 coordinateurgeniebastille@gmail.com https://www.facebook.com/lagaleriedugenie https://www.facebook.com/lagaleriedugenie

Christophe Gibourg – Lac Baikal

