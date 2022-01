Le Geneva Lux Festival à la tombée de la nuit. Autre lieu, 24 janvier 2022, Genève.

À l’occasion du festival Geneva Lux, les guides du patrimoine de Genève Escapade vous propose des visites commentées pour découvrir ces oeuvres lumineuses exposées comme dans un musée à ciel ouvert, le long de la rade mais aussi dans la vieille ville. Prenez le temps en fin de journée pour prendre un bol d’air artistique et éclairé par les informations distillées au fil d’un parcours choisi par votre guide. Des visites tous les soirs à 18h sauf les samedis et une visite supplémentaire en anglais les jeudis et les dimanches.

Plein tarif : 15 frs, Tarif AVS/AI/étudiant 10 frs, gratuit pour les <12ans Du 21 janvier au 6 février, les guides Genève Escapade vous proposent de prendre l'air lors de visites découverte alliant art lumineux et histoire genevoise.

2022-01-24T18:00:00 2022-01-24T19:15:00;2022-01-25T18:00:00 2022-01-25T19:15:00;2022-01-26T18:00:00 2022-01-26T19:15:00;2022-01-27T18:00:00 2022-01-27T19:15:00;2022-01-27T19:45:00 2022-01-27T21:00:00;2022-01-28T18:00:00 2022-01-28T19:15:00;2022-01-30T18:00:00 2022-01-30T19:15:00;2022-01-31T18:00:00 2022-01-31T19:15:00;2022-02-01T18:00:00 2022-02-01T19:15:00;2022-02-02T18:00:00 2022-02-02T19:15:00;2022-02-03T18:00:00 2022-02-03T19:15:00;2022-02-03T19:45:00 2022-02-03T21:00:00;2022-02-04T18:00:00 2022-02-04T19:15:00;2022-02-06T18:00:00 2022-02-06T19:15:00