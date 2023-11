Large Retenue #1 Le Générateur Gentilly, 5 décembre 2023, Gentilly.

Large Retenue #1 Mardi 5 décembre, 20h00 Le Générateur Tarif unique : 8€

Avec Large Retenue, le Générateur inaugure un nouveau format. Par le biais de la performance, la musique expérimentale s’amplifie, se tord et se mue. Large Retenue, comme un anagramme du Générateur, comme un paradoxe : la contrainte du geste et l’ampleur du lieu invitent à l’exploration sonore.

Rituels, frappes, silences ou transes : le temps d’une soirée de quatre concerts, les musicien.ne.s et artistes-performeur.se.s transformeront le son et les 400 m2 du Générateur en toute liberté.

Dildo’s Laments est une forme hybride, oscillant entre performance, installation et concert.

Puisant son inspiration dans la figure de la pleureuse (professionnelle payée à feindre les larmes), Hélio Volana imagine ce que pourrait être un rituel sonore, funéraire et queer. Les lamentations, qu’elles soient dildophoniques, électroniques ou vocales deviennent ses outils de transe, de performance de genre, et de dépassement des identités figées. Il s’agit d’inhumer les assignations à la masculinité, afin d’accueillir son corps comme il est, fluide et ambigu.

> https://soundcloud.com/user-261467249-252062431

Des grosses caisses, un fût à-même-le-sol,

des caisses claires distantes,

des rebonds, des roulements, des fourmillements,

au loin, avec les mains, branches, baguettes,

tendre, frapper, rapper les peaux.

traîner, terrer, jeter,

des pierres contre des trucs. Petits-grands moments de violence, de silence,

éléments rassemblés ressemblant à une batterie,

quelques riffs, gestes, mouvements répétés.

> https://soundcloud.com/kristallroll

Dans Again the sunset, les artistes Yann Leguay et Inga Huld Hakonardottir minent la matière à l’état brut. À coup de frappe sur une poutre de bois, le geste provoque le rythme minimal et lancinant qui porte un texte sorti des limbes, quelque part entre chien et loup.

> https://vimeo.com/320686688

Le duo composé de C Folle et Nonmei9227 crée de la musique visqueuse, inspirée des parcs à thème, des marécages et des états hypnagogiques au travers de synthèse granulaires et de patterns flasques. Ce serait comme faire une promenade dans une maison hantée en s’y sentant en sécurité.

Mealbient / Hypnagogic dance music

> https://soundcloud.com/abysmoabysmo

Création graphique : © Philippine Bordeaux / Insta : @dusk_club_

▬▬▬▬▬▬ INFOS ▬▬▬▬▬▬

■ Billetterie 8€ https://my.weezevent.com/large-retenue

■ Mardi 5 décembre 2023

■ 20h

■ Le Générateur

16 rue Charles Frérot

94250 Gentilly

m7-5-6 Place d’Italie + Bus 57

m7 Porte d’Italie

RER B Gentilly

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-05T20:00:00+01:00 – 2023-12-05T22:30:00+01:00

musique expérimentale noise

Philippine Bordeaux