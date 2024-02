LE GENDRE IDEAL LA BOITE A RIRE – LES SABLES D’OLONNE Les Sables D Olonne, dimanche 12 mai 2024.

On rêve tous du gendre idéal et c’est bien normal : on veut ce qu’il y a de mieux pour nos enfants ! Jean Chaine, directeur d’une grosse compagnie se retrouve en tête à tête avec Kevin Miro du service comptabilité. Ce jeune homme est-il vraiment le gendre idéal ou est-ce trop beau pour être vrai ? Quel est son secret et que cache-t’il sous son air innocent ? Un face à face entre deux hommes qui veulent le bonheur de la même femme !

Tarif : 20.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-05-12 à 18:00

LA BOITE A RIRE – LES SABLES D’OLONNE 37 RUE DE BEL AIR 85100 Les Sables D Olonne 85