LE GEIQ RECRUTE Laon Laon, jeudi 1 février 2024.

Début : 2024-02-01T14:00:00+01:00 – 2024-02-01T16:00:00+01:00

Le GEIQ recrute:

Venez découvrir les opportunités d’emploi en contrat en alternance (différents métiers et secteurs d’activité).

Présentation des postes à pourvoir et conditions d’accès.

Formation dispensée en cours de contrat de travail via un contrat de professionnalisation.

Qu’est-ce que le GEIQ?

Que fait-il?

Présentation des différents postes à pourvoir.

Entretien avec le recruteur.

