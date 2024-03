LE GEIQ BTP – DECOUVREZ LES METIERS DU BATIMENT Annemasse Ambilly, lundi 3 juin 2024.

LE GEIQ BTP – DECOUVREZ LES METIERS DU BATIMENT Le GEIQ BTP rassemble plus de 430 entreprises adhérentes (artisans, TPE, PME). Lundi 3 juin, 10h30 Annemasse

Il engage chaque année plus de 100 personnes (jeunes, adultes, femmes, demandeurs d’emploi, intérimaires, avec ou sans expérience ou diplôme).

Pour son compte, il recrute des candidats qu’il met à disposition dans une entreprise via un contrat de professionnalisation de 6 à 24 mois (selon le projet).

Participez à la réunion d’information qui se tiendra au POLE EMPLOI d’Annemasse situé au 2C avenue de Verdun et découvrez les 7 grandes familles du BTP :

Travaux Publics

Maçonnerie

Génie climatique

Génie électrique

Finition

Bois

Métallerie

Annemasse 74100 Annemasse Ambilly 74100 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/evenement/206799 »}]

Réunion d’information 1 jeune 1 solution