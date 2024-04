Le géant gourmand à Lapoutroie Jeu de piste Lapoutroie, mardi 1 octobre 2024.

Retrouvez les recettes du Pays Welche Carnet dispo dans les bureaux de l’office de tourisme.

Guéllef, jeune géant gourmand et pataud, est de passage à Lapoutroie. Attiré par les odeurs de la maison de Mamie Anna, la grand-mère de Rose et Louis, il entre dans la demeure et farfouille à la recherche d’un goûter. Mais patatras, il renverse le poivre… et éternue si fort que tout s’envole : ustensiles de cuisine, ingrédients, recettes… Mamie Anna trouve Guéllef en pleurs. Pour le consoler, elle décide de faire du tchic, et de la vaouthe de dameuches, spécialités du pays Welche. Mais pour cela il faut retrouver les recettes, ingrédients et ustensiles. Accompagne Rose et Louis dans leur quête gourmande.

Ce jeu de piste t’emmènera sur un parcours varié et ponctué de beaux points de vue sur le village de Lapoutroie. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-01 09:00:00

fin : 2024-12-31 17:00:00

41 rue du général Dufieux

Lapoutroie 68650 Haut-Rhin Grand Est info@kaysersberg.com

