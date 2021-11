Rennes LE GAZOLINE Ille-et-Vilaine, Rennes THE PSYCHOTICS UNICORNS LE GAZOLINE Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Samedi 27 novembre, 22h00 THE PSYCHOTICS UNICORNS * Jeune duo Montpelliérain (un guitariste, une batteuse/chanteuse), The Psychotic Unicorns oscille entre rock énergique, garage crasseux et punk old school, donnant naissance à une musique tonique et hypnotique, ponctuée de riffs incisifs et efficaces.

Créé fin 2014 à Nantes, le groupe est initialement constitué de 4 musiciens et le line-up changera à plusieurs reprises avant de se stabiliser en 2016. Fin 2018, la formation devient un duo guitare-batterie puis s’installe sur Montpellier en 2021.

Un premier 45t a vu le jour le 2 septembre 2016, sous le label suisse indépendant Middle Ear Recording. Bridge, le premier album (et dernier enregistré à 4) est autoproduit et est sorti en 2019. https://www.facebook.com/ThePsychoticUnicorns *

