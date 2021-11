Rennes LE GAZOLINE Ille-et-Vilaine, Rennes LA PATTE NOIRE LE GAZOLINE Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

LA PATTE NOIRE LE GAZOLINE, 26 novembre 2021 23:15, Rennes. LE GAZOLINE.

Vendredi 26 novembre, 23h15 LA PATTE NOIRE * La pAttE nOiRe alias LOCUSTA MIGRATORIA et humble serviteur du Label KdB Records, propose des DJ Set en vinyles axés sur toutes sonorités industrielles s’alliant au rock, punk, disco, rap, électro, post-punk…. https://www.facebook.com/lapattenoiredjset/ *

vendredi 26 novembre – 23h15 à 23h59

* LE GAZOLINE 24 rue Nantaise, 35000 Rennes Rennes 35000 Quartiers Centre Ille-et-Vilaine Crédits :

Détails Heure : 23:15 - 23:59 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu LE GAZOLINE Adresse 24 rue Nantaise, 35000 Rennes Ville Rennes lieuville LE GAZOLINE Rennes