SORTIE NATURE 2 route de Conquereuil, 21 juin 2023, Le Gâvre.

Sortie botanique, à la découverte des végétaux de la forêt du Gâvre, de 13h45 à 17h – Réservations : 02 40 87 15 11.

2023-06-21 à ; fin : 2023-06-21 17:00:00. EUR.

2 route de Conquereuil Maison de la Forêt

Le Gâvre 44130 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Botanical excursion, to discover the plants of the forest of Le Gâvre, from 1:45 to 5:00 pm – Reservations: 02 40 87 15 11

Excursión botánica para descubrir las plantas del bosque de Gâvre, de 13.45 a 17.00 h – Reservas: 02 40 87 15 11

Botanischer Ausflug, Entdeckung der Pflanzen des Waldes von Gâvre, von 13:45 bis 17:00 Uhr – Reservierungen: 02 40 87 15 11

