BALADE CONTÉE 2 route de Conquereuil, 15 avril 2023, Le Gâvre.

En forêt du Gâvre, avec le conteur Gilbert Guyot – Pour tout public (petits et grands à partir de 7 ans) – Réservations : 02 40 87 15 11.

2023-04-15 à ; fin : 2023-04-15 17:30:00. EUR.

2 route de Conquereuil Maison de la Forêt

Le Gâvre 44130 Loire-Atlantique Pays de la Loire



In the forest of Le Gâvre, with the storyteller Gilbert Guyot – For all audiences (young and old from 7 years old) – Reservations: 02 40 87 15 11

En el bosque de Le Gâvre, con el cuentacuentos Gilbert Guyot – Para todos los públicos (pequeños y mayores a partir de 7 años) – Reservas: 02 40 87 15 11

Im Wald von Le Gâvre, mit dem Geschichtenerzähler Gilbert Guyot – Für alle Altersgruppen (kleine und große Kinder ab 7 Jahren) – Reservierungen: 02 40 87 15 11

Mise à jour le 2023-03-03 par eSPRIT Pays de la Loire