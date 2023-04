SORTIE NATURE 2 route de Conquereuil, 15 avril 2023, Le Gâvre.

L’éveil de la forêt. Écoute du chant des oiseaux – Réservations : 02 40 87 15 11.

2023-04-15 à ; fin : 2023-04-15 . EUR.

2 route de Conquereuil Maison de la Forêt

Le Gâvre 44130 Loire-Atlantique Pays de la Loire



The awakening of the forest. Listening to the song of the birds – Reservations : 02 40 87 15 11

El despertar del bosque. Escuchar el canto de los pájaros – Reservas: 02 40 87 15 11

Das Erwachen des Waldes. Dem Gesang der Vögel lauschen – Reservierungen: 02 40 87 15 11

