Concert du groupe Communiqué Le Gatsby – Bar atypique Mulhouse Catégories d’Évènement: Haut-Rhin

Mulhouse Concert du groupe Communiqué Le Gatsby – Bar atypique Mulhouse, 13 octobre 2023, Mulhouse. Concert du groupe Communiqué Vendredi 13 octobre, 20h00 Le Gatsby – Bar atypique Réservation recommandée Vendredi 13 octobre, le Gatsby Bar accueille le groupe Communiqué. Dégustez un cocktail savoureux sur des sons pop, rock & blues.

Réservation au 07 68 17 79 31 Le Gatsby – Bar atypique 17 rue de la Mertzau Mulhouse 68100 Bourtzwiller Haut-Rhin Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 07 68 17 79 31 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T20:00:00+02:00 – 2023-10-13T23:00:00+02:00

2023-10-13T20:00:00+02:00 – 2023-10-13T23:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Haut-Rhin, Mulhouse Autres Lieu Le Gatsby - Bar atypique Adresse 17 rue de la Mertzau Ville Mulhouse Departement Haut-Rhin Lieu Ville Le Gatsby - Bar atypique Mulhouse latitude longitude 47.762474;7.336608

Le Gatsby - Bar atypique Mulhouse Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mulhouse/