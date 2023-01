Concert Forband Le Gatsby – Bar atypique Mulhouse Catégories d’Évènement: Haut-Rhin

Entrée libre, réservation recommandée

Le Gatsby accueille le groupe Forband vendredi 3 février ! Le Gatsby – Bar atypique 17 rue de la Mertzau Bourtzwiller Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est Vendredi 3 février, venez écouter le groupe Forband de 20h à 23h ! Le Gatsby Bar vous attend pour déguster ses cocktails du moment et ses tartines ou planchettes.

Réservation au 07 68 17 79 31

