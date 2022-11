Concert de Noël Le Gatsby – Bar atypique Mulhouse Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Mulhouse

Concert de Noël Le Gatsby – Bar atypique, 1 décembre 2022, Mulhouse. Concert de Noël Jeudi 1 décembre, 20h00 Le Gatsby – Bar atypique

Entrée libre, réservation recommandée

Le Gatsby Bar vous propose un concert de Noël par le groupe John & the Steeds ! Le Gatsby – Bar atypique 17 rue de la Mertzau Bourtzwiller Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est Nous vous attendons jeudi 1er décembre à 20h pour vous plonger dans une ambiance magique !

Découvrez nos délicieux cocktails de Noël, planchettes et tartines qui vous accompagneront tout au long de la soirée. RESERVATION au 07 68 17 79 31

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-01T20:00:00+01:00

2022-12-01T23:00:00+01:00

