Entrée gratuite, réservation conseillée

Le Gatsby accueille le Clandestin Comedy Club pour une soirée Stand Up ! Le Gatsby – Bar atypique 17 rue de la Mertzau Bourtzwiller Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est Nous vous attendons vendredi 21 octobre à 20h30 pour le début du spectacle.

Venez prendre une bonne dose de rire accompagnée de cocktails atypiques et de différentes planchettes. Entrée gratuite – Sortie au chapeau pour les artistes

Réservation au 07 68 17 79 31

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-21T20:30:00+02:00

2022-10-21T23:00:00+02:00

