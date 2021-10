Le gaspillage alimentaire c’est quoi ? Médiathèque des Chartreux, 24 novembre 2021, Issy-les-Moulineaux.

Le gaspillage alimentaire c’est quoi ?

Médiathèque des Chartreux, le mercredi 24 novembre à 17:00

Deviens un super héros de l’environnement et apprend les bons gestes pour protéger ta planète ! Un atelier ludique animé par PIKPIK Environnement, destiné au public jeunesse et ayant pour but de présenter les enjeux de l’alimentation (de la production à la nutrition), faire prendre conscience de l’intérêt de consommer des produits frais, locaux et de saison et apprendre aux enfants à limiter leurs déchets, tout en s’amusant. Depuis le 21 juillet, l’accès aux médiathèques est conditionné à la présentation d’un passe sanitaire complet pour les plus de 17 ans. A compter du 30 septembre, cette mesure s’applique également aux enfants de 12 ans et plus.

Renseignements et inscription à l’accueil ou par téléphone au 01 41 23 81 62.

Initiation au recyclage avec PikPik Environnement. Dès 6 ans.

Médiathèque des Chartreux 2 rue du Clos-Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-24T17:00:00 2021-11-24T18:00:00