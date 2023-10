Randonnée équestre au Gascou par l’association des randonnées équestres des truffières Le Gascou Lalbenque, 19 novembre 2023, Lalbenque.

Lalbenque,Lot

Amis cavaliers, l’automne est là !

Au plaisir de vous retrouver pour une petite randonnée avant de profiter d’un repas chaud près du cantou à la grange du Gascou, notre QG! Le rendez-vous est donné à tous les cavaliers et leurs chevaux dimanche matin à 8h30, pour le petit déjeuner autour du café et des croissants à la grange, chez Patrice Cubaynes, lieu-dit Le Gascou, à Lalbenque.

Le départ est fixé à 9h, pour une chevauchée de 25 km. Le circuit sera choisi en fonction de la météo. A notre retour, nous retrouverons avec plaisir notre ami Gérard pour régaler nos papilles, comme à l’accoutumée !.

2023-11-19 08:30:00 fin : 2023-11-19 . 20 EUR.

Le Gascou

Lalbenque 46230 Lot Occitanie



Fellow riders, autumn is here!

We look forward to seeing you for a short ride before enjoying a hot meal by the cantou at the Gascou barn, our HQ! All riders and their horses are invited to join us at 8.30am on Sunday morning for breakfast, coffee and croissants at Patrice Cubaynes? barn, lieu-dit Le Gascou, Lalbenque.

Departure is at 9am, for a 25 km ride. The route will be chosen according to the weather. On our return, we’ll be delighted to meet up with our friend Gérard again, to treat our taste buds as usual!

Amigos jinetes, ¡el otoño ya está aquí!

Os esperamos para un pequeño paseo a caballo antes de disfrutar de una comida caliente junto al cantou en el establo de Gascou, nuestro cuartel general Invitamos a todos los jinetes y a sus caballos a desayunar con café y cruasanes el domingo a las 8.30 de la mañana en el establo de Patrice Cubaynes, en Gascou (Lalbenque).

La salida será a las 9 de la mañana para un recorrido de 25 km. La ruta se elegirá en función del tiempo. A la vuelta, estaremos encantados de encontrarnos con nuestro amigo Gérard, que nos ofrecerá sus habituales delicias culinarias

Liebe Reiterfreunde, der Herbst ist da!

Wir freuen uns darauf, Sie bei einem kleinen Ausritt zu treffen und anschließend eine warme Mahlzeit in der Scheune von Gascou, unserem Hauptquartier, zu genießen! Alle Reiter und ihre Pferde treffen sich am Sonntagmorgen um 8:30 Uhr zum Frühstück mit Kaffee und Croissants in der Scheune bei Patrice Cubaynes in Le Gascou in Lalbenque.

Der Start ist für 9 Uhr angesetzt, um einen 25 km langen Ritt zu unternehmen. Die Strecke wird je nach Wetterlage ausgewählt. Nach unserer Rückkehr werden wir uns mit Freude mit unserem Freund Gérard treffen, um wie gewohnt unsere Papillen zu verwöhnen!

Mise à jour le 2023-10-20 par OT CVL Lalbenque – Limogne