Gratuit. Rendez-vous le 29/10 à 14h30, Place de la Fontaine à Auch.

Journées nationales de l’architecture Le Garros 2 place de la Fontaine 32000 Auch Auch 32000 Gers Occitanie [{« link »: « https://www.les-caue-occitanie.fr/gers/mois-de-larchitecture-en-occitanie-0 »}] À l’occasion du Mois de l’Architecture en Occitanie, le CAUE et le Syndicat des Architectes du Gers s’associent à la Ville d’Auch, à l’Office Public de l’Habitat du Gers et à l’équipe de Maitrise d’oeuvre en charge des travaux de Réqualification des bâtiments du Grand Garros autour de visites commentées, animées par architectes, élus, techniciens et acteurs du cadre de vie. Rendez-vous le 29/10 à 14h30, Place de la Fontaine à Auch. En savoir + : les-caue-occitanie.fr/gers

