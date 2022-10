Le Gargantuesque Saint-Pierre-le-Moûtier, 13 novembre 2022, Saint-Pierre-le-Moûtier.

2022-11-13 – 2022-11-13

L’ Union Sportive Saint-Pierroise Course et Nature organise le trail le Gargantuesque le 13 novembre.

Ce trail est au départ du Stade de Saint-Pierre le Moutier.

Les parcours de course nature, distances de 12 et 17 km, emprunteront des chemins, voies communales sur Saint-Pierre mais également sur Riousse et Paraize (commune de Livry). Un parcours de 10 km pour la marche nordique et la randonnée est également proposé.

Les départs sont à 9h15 pour les courses et 9h25 pour la marche.

Pour l’inscription, il y a trois possibilités :

– sur place le jour J avec votre certificat médical si vous n’êtes pas licencié.

– inscription papier à renvoyer avec le certificat médical si vous n’êtes pas licencié

– par le lien suivant : en n’oubliant pas d’envoyer votre certificat par mail pour les non licenciés médicalhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfA3Kedtf79xE4w6IvfEjvRRX_PF1gL88O3VaZTJ5slWD3vqw/viewform?usp=sf_link

Pour les parcours et le règlement, tout est sur le site, page d’accueil :

https://sites.google.com/site/usspcourseetnature/

Préparez vos baskets!

