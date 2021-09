LE GARDIEN Antibéa Théâtre, 17 septembre 2021, Antibes.

LE GARDIEN

du vendredi 17 septembre au dimanche 26 septembre à Antibéa Théâtre

Le taudis de la banlieue londonienne où vivent Mick et Aston, avec son bric-à-brac hétéroclite et oppressant, se révèle être le décor, le témoin, le révélateur et le partenaire de cette comédie de la menace qu’est _Le Gardien_. Chef d’œuvre du théâtre d’Harold Pinter, il en résume lui-même l’intrigue en quelques mots : « C’est l’histoire de deux frères qui engagent un gardien ». Une situation simple au départ, que le langage pintérien aux dialogues déstructurés va transformer en laboratoire des mécanismes de la cruauté ; dans ce huis-clos, une relation triangulaire ambiguë où le spectateur est attiré par le néant s’établit entre les personnages aux caractères complexes, tortueux et torturés : Davies, vieillard sans abri, raciste, vaniteux, parasite… Aston, l’ainé déconstruit par ses troubles mentaux… Mick, manipulateur et dominant … L’atmosphère de roman noir, au climat étouffant et inquiétant et où le sentiment de liberté s’est perdu à jamais, nous pose tout au long de la pièce les questions de l’identité de l’individu, du mystère de l’âme humaine et de l’absurdité du monde. Isolement, domination, violence, ténèbres, instabilité, folie, danger mais aussi humour …. Dans cette prise de pouvoir de l’homme sur l’homme, dans ce jeu pervers… QUI EST LE PLUS DANGEREUX DES TROIS ?

Réservations sur le site du Théâtre Antibéa : http://www.theatre-antibea.fr/reservation/

« C’est l’histoire de deux frères qui engagent un gardien »

Antibéa Théâtre 15 rue Georges Clémenceau, 06600 Antibes Antibes Alpes-Maritimes



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T20:30:00 2021-09-17T22:20:00;2021-09-18T20:30:00 2021-09-18T22:20:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T17:50:00;2021-09-24T20:30:00 2021-09-24T22:20:00;2021-09-25T20:30:00 2021-09-25T22:20:00;2021-09-26T16:00:00 2021-09-26T17:50:00