Rennes Tournoi de padel tennis Le Garden Rennes Rennes, 7 décembre 2023, Rennes. Tournoi de padel tennis Jeudi 7 décembre, 13h15 Le Garden Rennes Licence FFSU (annuelle ou ponctuelle) Tournoi de padel tennis, ouvert à toutes et à tous.

Licence ponctuelle à 2€ ou licence FFSU annuelle (Comment obtenir ma licence annuelle ? Pour les étudiants de Rennes 1 et Rennes 2) Les inscriptions seront à venir bientôt On vous prêtera une raquette si nécessaire.

On vous trouvera un.e partenaire si vous n’en avez pas :) 2 niveaux de tournois : 1 tournoi découverte,

1 tournoi initiés, experts Le Garden Rennes Rue Pierre Nougaro, Rennes Rennes 35700 Quartiers Nord-Est Ille-et-Vilaine Bretagne

