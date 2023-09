Tournoi de padel tennis Le Garden Rennes Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes Tournoi de padel tennis Le Garden Rennes Rennes, 19 octobre 2023, Rennes. Tournoi de padel tennis Jeudi 19 octobre, 13h15 Le Garden Rennes Licence FFSU (annuelle ou ponctuelle) Tournoi de padel tennis, ouvert à toutes et à tous.

Licence ponctuelle à 2€ ou licence FFSU annuelle (Comment obtenir ma licence annuelle ? Pour les étudiants de Rennes 1 et Rennes 2) Pour s’inscrire ce sera bientôt ici ! On vous prête une raquette si nécessaire.

On vous trouve un.e partenaire si vous n’en avez pas :) 2 niveaux de tournois : 1 tournoi découverte,

1 tournoi initiés, experts Le Garden Rennes Rue Pierre Nougaro, Rennes Rennes 35700 Quartiers Nord-Est Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://docs.google.com/forms/d/1zgE4lTblJ8NbQcDMnBgQIqmGNwBoKhFDKXVyDrwgdyc/ »}] [{« link »: « https://siuaps.univ-rennes.fr/prendre-sa-licence-ffsu »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-19T13:15:00+02:00 – 2023-10-19T17:45:00+02:00

