LE GARDE-TEMPS vous accueille au centre de métiers d’art (Gardanne) Le Garde-temps Gardanne Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Gardanne

LE GARDE-TEMPS vous accueille au centre de métiers d’art (Gardanne) Le Garde-temps, 1 avril 2023, Gardanne. LE GARDE-TEMPS vous accueille au centre de métiers d’art (Gardanne) 1 et 2 avril Le Garde-temps Nous ferons des démonstrations tout au long du week-end et nous vous expliquerons notre métier, pour vous faire découvrir les arcanes de notre savoir-faire.

Thierry Gibernon a créé Le Garde-Temps en 2001. Atelier spécialisé en horlogerie, il y cultive une méthode de travail qui lui a valu d’être plusieurs fois récompensé. Aujourd’hui labélisé EPV (Entreprise du Patrimoine Vivant), vous trouverez au Garde-Temps un travail de très grande qualité. Le savoir-faire authentique de notre maître horloger s’adapte à toutes vos pièces d’horlogerie. Chaque réparation de montre et d’horloge est réalisée par ses soins. Le partage est une notion essentielle qui vous donnera les clés de vos pièces anciennes. Les horloges et pendules, mais aussi les montres ou carillons présentent tous des particularités. Votre horloger, lors de votre rencontre, vous donnera toutes les explications essentielles. Votre réparation est garantie 2 ans. Le Garde-temps 1285 chemin du Moulin du Fort Gardanne 13120 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « http://www.le-garde-temps.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 Horloger artisan Thierry Gibernon

Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Gardanne Autres Lieu Le Garde-temps Adresse 1285 chemin du Moulin du Fort Ville Gardanne Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Le Garde-temps Gardanne

Le Garde-temps Gardanne Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gardanne/

LE GARDE-TEMPS vous accueille au centre de métiers d’art (Gardanne) Le Garde-temps 2023-04-01 was last modified: by LE GARDE-TEMPS vous accueille au centre de métiers d’art (Gardanne) Le Garde-temps Le Garde-temps 1 avril 2023 Gardanne Le Garde-temps Gardanne

Gardanne Bouches-du-Rhône