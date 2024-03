Le Garçon et la Bête Café des enfants – Les Potes en ciel Lille, samedi 16 mars 2024.

Le Garçon et la Bête Deux heures de chamailleries comiques, de pics d’émotion et de duels homériques… Mamaru Hosada, nouveau seigneur de l’animation japonaise, nous livre une fable somptueuse ! Samedi 16 mars, 18h00 Café des enfants – Les Potes en ciel Pour assister à la projection, il est nécessaire d’adhérer à l’association CinéFives (20€ à l’année, 3€ la séance). Boissons et petite restauration sur place à prix libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-16T18:00:00+01:00 – 2024-03-16T20:30:00+01:00

Fin : 2024-03-16T18:00:00+01:00 – 2024-03-16T20:30:00+01:00

Film d’animation de Mamoru Hosada (2015, Japon, Studio Chizu, 119 min)

Shibuya, le monde des humains, et Jutengai, le monde des Bêtes… C’est l’histoire d’un garçon solitaire et d’une Bête seule, qui vivent chacun dans deux mondes séparés. Un jour, le garçon se perd dans le monde des Bêtes où il devient le disciple de la Bête Kumatetsu qui lui donne le nom de Kyuta. Cette rencontre fortuite est le début d’une aventure qui dépasse l’imaginaire…

Prix du meilleur film d’animation lors de la 39e cérémonie du Prix de l’Académie japonaise.

Café des enfants – Les Potes en ciel 70, rue de Flers, 59800 Lille, France Lille 59370 Fives Nord Hauts-de-France 09 50 06 78 80 https://www.lespotesenciel.net/ https://www.facebook.com/lespotesenciel [{« type »: « email », « value »: « cinefives.asso@gmail.com »}]

Mamoru Hosada (Studio Chizu / Gaumont)