Le Garçon à la valise ——————— ### De Mike Kenny | Christophe Sauvion | Cie Grizzli **Un conte initiatique mettant en scène deux enfants fuyant la guerre à la recherche d’un Eldorado illusoire. Une pièce tendre et humaniste.** Pour échapper à la violence de leur pays, deux enfants, Nafi et Krysia, bravent tous les dangers : passeurs, loups, montagnes, travail forcé, océan déchaîné… Nafi n’a pas grand-chose dans son unique valise, mais il connaît par coeur des tas d’histoires que son père lui a racontées. « Comment proposer une métaphore décente de la réalité du sort de ces milliers d’êtres humains, contraints de quitter leur pays au péril de leur vie pour fuir la guerre et chercher un toit protecteur ? », se questionne Christophe Sauvion, metteur en scène. Il y apporte une réponse lumineuse grâce au texte sensible, drôle et poétique de l’auteur britannique Mike Kenny. En mêlant les arts du théâtre et de la marionnette, cette adaptation est avant tout un très bel hommage au pouvoir de l’imaginaire pour éclairer la réalité, pour mieux l’affronter, la dépasser, la transcender. **Goûter-spectacle** à l’issue de la représentation du mer. 23 fév. | 15h

