La saison 3 de LAYUP – Jam Sô Fresh / LAB
Vendredi 12 mai, 11h30
Le garage
Accès gratuit dans la limite des places disponibles.
Direction des Arts Vivants et Visuels : 05 34 45 58 30
En partenariat avec les associations Bayah Dezign et Learn and Break – LAB
11h30 : Exposition La saison 3 de LAYUP
Un line up de 16 artistes internationaux complètements inédits à Toulouse témoignent de la richesse de l'art urbain et de la multiplicité des styles (hyperréalisme, pop, calligraphie…).
Site web : https://www.expolayup.com
18h à 20h : Initiation à la sérigraphie – Atelier Cosycan
À partir de 7 ans

Kevin Rigal propose une découverte de la sérigraphie autour d’un atelier ouvert à tous.

Site web : https://www.instagram.com/cosycanprint 20h : Jam Sô Fresh – LAB Gaston, dj / Dax Santos, speaker

Inspirée des Parties des années 70-80 du Bronx de New York, la Jam est un évènement ‘underground’ qui se caractérise par l’esprit du cercle : les danseurs partagent librement leurs pas de danse dans le ‘cypher’, sans règle imposée. Ils laissent s’exprimer leur flow et leur créativité, au rythme du son diffusé par le DJ. Des défis entre danseurs s’y organisent spontanément. C’est aussi l’endroit où toute personne, novice ou expérimentée, peut entrer dans le cercle et danser librement. Inscription sur place pour les danseurs.ses à partir de 19h30

Site web : https://fr-fr.facebook.com/learnandbreak/ INFORMATIONS PRATIQUES

Accès gratuit dans la limite des places disponibles

Direction des Arts Vivants et Visuels : 05 34 45 58 30

