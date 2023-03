Exposition « Sublime ! » LE GARAGE Saint-Nazaire Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Exposition « Sublime ! » 29 mars – 2 avril LE GARAGE L'association Dynamo présente une exposition collective « Sublime ». L'idée est de mettre en valeur le regard que portent les créateurs sur le quotidien.

En créant des objets utilitaires, ils poétisent le monde. Choix des couleurs, des matériaux, détournement, transformation… toutes ces techniques seront misent à l’honneur pour faire jaillir la beauté des objets que les créateurs utilisent chaque jour ou au contraire pour faire sortir l’objet de sa fonction habituelle ou routinière. Dans l’exposition, le visiteur découvrira des créations de modiste, couturière, artisan gainier, brodeuse, charpentier, tapissier, styliste, abat-jouriste, maroquinier… Un défilé commenté est organisé le jeudi 30 mars (sur réservation).

Un programme d'ateliers est proposé : découverte de la céramique, costumisation de chapeau, faire son pompom (payant et sur réservation).

